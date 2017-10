Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η άσκηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, βλέπουμε όλο και περισσότερους να ενδιαφέρονται για τη σωματική τους κατάσταση, όχι τόσο για ομορφιά, όσο για το ζήτημα της υγείας.



Η γυμναστική είναι αναμφισβήτητα ευεργετική, καθώς μας βοηθά να διατηρήσουμε ένα υγιές βάρος, μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ περιορίζει κινδύνους που σχετίζονται με ασθένειες. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως χρειάζεται να φτάνουμε στο άλλο άκρο και να γυμναζόμαστε για πολλές ώρες καθημερινά, καθώς η υπερβολική άσκηση κάνει κακό.



Ερευνητές, όπως σημειώνει ο Independent, μελέτησαν τη σχέση μεταξύ άσκησης και αθηροσκλήρωσης. Οπως διαπιστώθηκε, οι άνδρες που γυμνάζονται πάνω από τρεις φορές έχουν αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης από τη στιγμή που έπεσαν στη μέση ηλικία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να αθλούμαστε. Η ίδια έρευνα έδειξε πως τα άτομα που δεν ασκούνται αρκετά μπορεί να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 και υψηλή αρτηριακή πίεση. iefimerida loading…

