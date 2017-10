Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα εμφάνιση με ηχητικό κάλεσμα έκανε ο Αρτέμης Σώρρας, αρχηγός της «Ελλήνων Συνέλλευσις» που αναζητείται εδώ και μήνες από τις Αρχές. Mε ένα ακόμη ηχητικό μήνυμα, εμφανίζεται και πάλι ως «σωτήρας», αλλά και ως ο μόνος άξιος συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ! Ο Σώρρας, ειρωνεύεται τους αστυνομικούς που δεν μπορούν να τον συλλάβουν, λέγοντας ότι μένει κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, και πολλές φόρες… τους χαιρετάει. «Εν τω μεταξύ, μένω ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο, εκεί που οι μπάτσοι, δεν ψάχνει κανένας, και είμαι μια χαρά. Πηγαίνω κάθε δεύτερη, τρίτη μέρα βόλτα στο Βασιλικό κήπο, χαιρετάω και τους αστυνομικούς, «καλημέρα» μου λένε, έχω αλλάξει λίγο και την όψη μου, όχι με πλαστική χειρουργική, οπότε με χαιρετάνε οι άνθρωποι, μια χαρά είμαι, οπότε γι’ αυτό δεν βάζω και βίντεο. Γιατί άμα βγάλω και βίντεο θα είμαι πρωτοσέλιδο στα κανάλια και τις εφημερίδες, θα τους δώσω τροφή», λέει στο μήνυμά του ο Σώρρας και προσθέτει:

«Κάποιοι λέτε: «Ποιο πουλάκι του πάει ακόμα και τώρα;» Μετά τα μηνύματά μου τα ηχητικά που τα λέτε ψεύτικα και βεβαίως δεν είναι ψεύτικα και μιλάω σιγά, πολύ σιγά γιατί δεν μπορώ να φωνάξω. Η φωνή μου έχει πολύ περίεργο μέταλλο και ακούγεται παντού».

Σε προηγούμενο μήνυμά του μήνυμά του ο Αρτέμης Σώρρας, καλεί τους πολίτες να μην πληρώνουν τις οφειλές τους στο Δημόσιο και να στέλνουν εξώδικα. «Να γίνουν πολλά εξώδικα, να φύγουν όλοι από το άγχος αυτό της ΔΕΗ και όλης αυτής της ληστρικής διαδικασίας, που έχουν βρει τόσους τρόπους μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, να κλέβουν τους συνέλληνες, την ένέργεια τη ζωή μας», αναφέρει ο Σώρρας. «Να κάνουν όλοι τα εξώδικα του νερού, ειδικά του νερού, που μας το νερώνουν. Και ιδιαίτερα αυτού του σημαντικού αγαθού, που δεν μπορεί κανείς ούτε να το πουλήσει ούτε να το κόψει, με πολύ συγκεκριμένους νόμους, όπου είναι μέσα τα εξώδικα», συνέχισε ο Σώρρας. Ο φυγόδικος Σώρρας, ο οποίος παραμένει άφαντος εδώ και οκτώ μήνες, επιτίθεται και στους άλλοτε στενούς συνεργάτες του, κατηγορώντας τους για προδοσία.

