Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η Γερμανία μπορεί να καταγράψει πλεόνασμα 14 δισεκ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2017, ανέφερε το Spiegel, δίνοντας περισσότερο διαπραγματευτικό χώρο στον συντηρητικό συνασπισμό της καγκελαρίου Ανγελα Μέρκελ στην προσπάθειά του να σχηματίσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό με τους Ελεύθερους Δημοκράτες και τους Πρασίνους.



Η πρόβλεψη για αυξημένο πλεόνασμα στον προϋπολογισμό οφείλεται στη σταθερή οικονομική μεγέθυνση και στα αυξανόμενα φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με το περιοδικό. Η προηγούμενη πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομικών έκανε λόγο για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αν και τα οικονομικά ινστιτούτα είχαν προβλέψει τον περασμένο μήνα ρεκόρ πλεονασμάτων στον κυβερνητικό προϋπολογισμό συνολικά –που περιλαμβάνει επίσης τις κυβερνήσεις των κρατιδίων– για τα επόμενα χρόνια. Η πρόβλεψη για αυξημένο πλεόνασμα είναι καλά νέα για τους συντηρητικούς της Μέρκελ, τους Ελεύθερους Δημοκράτες και τους Πρασίνους, οι συνδυασμένες προτάσεις των οποίων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση κατά 100 δισ. ευρώ των δημοσίων δαπανών τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Τα τρία κόμματα δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις την ερχόμενη εβδομάδα μετά την ισχνή πρόοδο που σημειώθηκε στα θέματα της μετανάστευσης και του κλίματος στις 11ωρες συνομιλίες που είχαν προχθές. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από όλα τα κόμματα αντάλλαξαν διαξιφισμούς με σειρά συνεντεύξεων στα μμε, αλλά ο Μάνφρεντ Βέμπερ, υψηλόβαθμο στέλεχος της βαυαρικής συντηρητικής CSU, δήλωσε χθες πως το κόμμα του εξακολουθεί να έχει ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη του έτους. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να δημοσιεύσει τις επόμενες προβλέψεις του για τα φορολογικά έσοδα στα μέσα Νοεμβρίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters loading…

