Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό νέων σπιτιών με όπλα και εκρηκτικά, καθώς και τους συνεργούς του 29χρονου που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πλατεία Αττικής ως ύποπτος για την αποστολή παγιδευμένων δεμάτων – βόμβων, τον Μάρτιο του 2017 με διάφορους αποδέκτες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 25-05-2017 με αποδέκτη τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Συγκεκριμένα, οι Αρχές ερευνούν τόσο τις σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι όπου είχε ενοικιάσει ο συλληφθής, όσο και το κινητό του τηλέφωνο και τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που είχε μαζί του κατά τη στιγμή της σύλληψης. Αυτό που στοχεύουν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί είναι στοιχεία για πιθανά άλλα σπίτια που μπορεί να έχει νοικιάσει με πλαστά στοιχεία ο 29χρονος. Μάλιστα, άμεσα αναμένεται να γίνει και δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του και των πλαστών στοιχείων ταυτότητας που χρησιμοποιούσε, προκειμένου μπορέσουν οι πολίτες να προσφέρουν πληροφορίες για τη δράση του στην ΕΛ.ΑΣ. Ήδη έχουν γίνει έλεγχοι και σε άλλες περιοχές, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα όπλα και εκρηκτικά που είχε στην κατοχή του την ώρα της σύλληψης είχαν προορισμό άλλη «γιάφκα» εντός της Αττικής, ενόψει ενός νέου τρομοκρατικού χτυπήματος.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι επαφές που είχε ο 29χρονος, καθώς μπορεί μέχρι στιγμής να μην βρισκόταν στη λίστα των υπόπτων για τρομοκρατία, ωστόσο είχε καταδικαστεί για επεισόδια στην περιοχή του Πολυτεχνείου.

«Γιάφκα» το σπίτι στην πλατεία Αττικής Ολόκληρο οπλοστάσιο, εκρηκτικά και πολλές πλαστές ταυτότητες, κουβαλούσε ο 29χρονος την ώρα που συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 29χρονος συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από πολυκατοικία, όπου είχε νοικιάσει ισόγειο διαμέρισμα, με τη χρήση πλαστών στοιχείων ταυτότητας, ενώ στην κατοχή του έφερε ταξιδιωτικούς σάκους, ένα τσαντάκι μέσης και μια σακούλα σκουπιδιών, που περιείχαν: 8 πλαστές ταυτότητες, 2 πιστόλια διαμετρήματος 9mm και 300 φυσίγγια, πλαστικό τάπερ με ολόκληρο ωρολογιακό εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς εκρηκτική ύλη και 2 πλαστικά τάπερ με άγνωστη εκρηκτική ύλη, πλαστική συσκευασία με άγνωστη ποσότητα πυρίτιδας, πλήθος πυροκροτητών, καλωδίων, φυτιλιών, κροτίδες, χρονοδιακόπτες, ηλεκτρολογικό πολύμετρο, μπαταρίες και διάφορα υλικά κατασκευής ωρολογιακών μηχανισμών και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Τα κατασχεθέντα εστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή διερεύνηση, ενώ οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στο διαμέρισμα – κρυσφύγετο του 29χρονου και σε άλλα τρία σπίτια. in

