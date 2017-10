Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προσαρμογή στη χειμερινή ώρα… Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου δηλαδή, θα περάσουμε από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Τα ξημερώματα, στις 04:00 θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω, στις 03:00.

Η ώρα αυτή θα διατηρηθεί έως και το Μάρτιο του 2018 και συγκεκριμένα τις 25 Μαρτίου 2018 όταν θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά.

