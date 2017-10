Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

To Ταμάμ Grill House, ξεκίνησε την λειτουργία του στα Γρεβενά, και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου πραγματοποίησε τα εγκαίνιά του.



Δοκιμάστε τις μοναδικές του γεύσεις: Για το κλασικό και άπαιχτο σουβλάκι από χοιρινό ή κοτόπουλο, αλλά και για τις νέες γεύσεις…εξ Ανατολής: Γύρος πρόβειος, σπέσιαλ ντόνερ, ζουμερό κεμπαπάκι και πολλά άλλα πιάτα που θα σας καταπλήξουν! Ταμάμ Grill House Μακεδονομάχων και Παυλου Μελά 28 γωνία στον πεζόδρομο στα Γρεβενά. Delivery στο 24620 85547 & what’s up 698 40 47 412



























