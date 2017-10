Οκτώβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Σε «δημοκρατική αντίσταση» κάλεσε ο Κάρλες Πουτζδεμόν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, μετά την υπαγωγή της Καταλονίας στον έλεγχο της Μαδρίτρης.



Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει στην «οικοδόμηση μιας ελεύθερης χώρας», ενώ αρνήθηκε να αναγνωρίσει την διάλυση της καταλανικής κυβέρνησης. «Είναι πολύ σαφές πως ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστούμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα είναι η δημοκρατική αντίσταση στο άρθρο 155», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ο Πουτζντεμόν δεν είχε μιλήσει μετά την ανακοίνωση της αποπομπής του χθες βράδυ, την οποία αποφάσισε η Μαδρίτη μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας μερικές ώρες νωρίτερα από το κοινοβούλιο της Καταλονίας. ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters loading…

