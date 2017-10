Οκτώβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Το καινούργιο μικρό SUV της Skoda, το Karoq, είναι το δεύτερο μοντέλο της μάρκας στη συγκεκριμένη και ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία. Αισθητικά ακολουθεί μεν τη λογική και τη φιλοσοφία του μεγαλύτερου Kodiaq, αλλά λόγω μεγέθους -το μήκος του είναι 4,38 μέτρα- αλλά και λόγω των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του, όπως είναι οι λεπτοί προβολείς και η όμορφη διαμόρφωση του πίσω μέρους, έχει το δικό του στυλ. Ταυτόχρονα δείχνει πιο νεανικό και σπορτίφ. Νεανικό είναι και το εσωτερικό, που βέβαια δεν αποστασιοποιείται από το γνώριμο στυλ της μάρκας, που ποντάρει στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα. Φυσικά υπάρχει μια οθόνη αφής, που φτάνει μέχρι και τις 9,2 ίντσες στην κεντρική κονσόλα και από την οποία ελέγχονται τα πάντα -σύστημα infotainment, διασύνδεση κινητών. Αργότερα θα προστεθεί, για πρώτη φορά σε Skoda και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων του ομίλου Volkswagen.



Χάρη και στο μεταξόνιο των 2.638 χιλιοστών και σύμφωνα με την παράδοση της μάρκας οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι, υπάρχουν πολλές πρακτικές λύσεις που η Skoda ονομάζει Simply Clever, καθώς και ένα μεγάλο πορτμπαγκάζ. Στη στάνταρ διαμόρφωση καθισμάτων το ελάχιστο μέγεθός του είναι 521 λίτρα, ενώ με τα προαιρετικά μετακινούμενα και αφαιρούμενα καθίσματα Varioflex η χωρητικότητα στην 5θέσια διαμόρφωση κυμαίνεται, ανάλογα με τις ανάγκες, από 479 έως 588 λίτρα ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.810. Ο οδηγός με τη σειρά του κάθεται σωστά, διευκολύνεται από την πολύ καλή περιφερειακή ορατότητα, ενώ το έργο του μπορεί να υποστηριχθεί από όλα τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης του ομίλου, που αυξάνουν σημαντικά το επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας. Αντίστοιχα υψηλό είναι και αυτό της παθητικής, χάρη στον πλήρη αντίστοιχο εξοπλισμό αλλά και το στιβαρό πλαίσιο -πρόκειται για το μεταβλητό MQB του ομίλου- που μαζί με τις αναρτήσεις εξασφαλίζει και πολύ καλά δυναμικά χαρακτηριστικά. Έτσι το Karoq είναι σταθερό στις υψηλές ταχύτητες των εθνικών οδών και ευχάριστο με μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ένα απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο άνεσης από την ανάρτησή του. Η γκάμα των κινητήρων πετρελαίου ξεκινά με τον 1.6 TDI των 116 ίππων, ο οποίος δεν δείχνει να πιέζεται, είναι ελαστικός, οικονομικός (επίσημη μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα) και κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων. Προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί με το αυτόματο DSG, που για την Ελλάδα είναι στάνταρ, μαζί με την τετρακίνηση, για το μεγαλύτερο 2.0 TDI των 150 ίππων. Το βασικό σύνολο βενζίνης είναι ο 3κύλινδρος 1.0 TSI των επίσης 116 ίππων και κορυφαίο ο 1.5 TSI με τους 150 ίππους και το σύστημα απομόνωσης κυλίνδρων. Και οι δύο κινούν τους εμπρός τροχούς και μπορούν να συνδυαστούν με αυτόματα κιβώτια.



Οι πωλήσεις το νέου Skoda Karoq θα ξεκινήσουν στη χώρα μας στις αρχές του νέου έτους, από τις 19.900 ευρώ για το 1.0 TSI με το βασικό αλλά πλήρες επίπεδο εξοπλισμού Style. Με τον 1.6 TDI κοστολογείται από 21.900, όπωβς και με τον 1.5 TSI, ενώ το ίδιο κοστίζει και η έκδοση του 1.0 TSI με αυτόματο κιβώτιο. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 28th, 2017 at 15:09 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.