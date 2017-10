Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γίνεται γνωστό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 23-10-2017, συνήλθε σε σώμα και συγκροτήθηκε η νέα Διοίκηση ως εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΗΣΙΩΤΗΣ Αθανάσιος ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΑΒΑΛΟΣ Ηλίας ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΟΓΚΑΣ Νικόλαος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΤΤΑΣ Ευάγγελος ΜΕΛΟΣ: ΒΡΑΝΟΣ Ιωάννης ΜΕΛΟΣ: ΣΚΛΗΦΑΣ Ευάγγελος ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος ΝΙΚΟΥ Βάϊος ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χρήστος ΖΙΑΚΑΣ Χρήστος ΓΡΑΒΑΛΟΣ Ηλίας ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΝΑΣΙΟΒΑΣ Ανδρέας ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΣΟΥΧΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γρηγόριος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ηλίας ΓΡΑΒΑΛΟΣ

