Οκτώβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Το πιο δημοφιλές ιταλικό γλυκό σε νόστιμη παραλλαγή. Υλικά για 2 άτομα 3 αυγά χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια

7 κουταλιές ζάχαρη άχνη και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη

1/4 φλιτζάνι άγλυκο κακάο

1/2 φλιτζάνι καφέ espresso

5 κουταλιές της σούπας και 2 κουταλιές της σούπας ρούμι

1 συσκευασία τυρί μασκαρπόνε

1 κουταλιά του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 συσκευασία σαβαγιάρ ή ντόνατς

Κακάο για πασπάλισμα

Σοκολατένια καραμελάκια για τη διακόσμηση Εκτέλεση Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε τους κρόκους αβγών, 7 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη, τη σκόνη κακάο, 1 κουταλιά σούπας espresso, και 5 κουταλιές της σούπας ρούμι. Ανακατεύετε καλά για μερικά λεπτά μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Προσθέστε το τυρί μασκαρπόνε μαζί με το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπήστε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα περίπου 5 λεπτά. Σε ένα καθαρό μπολ του μίξερ ρίχνουμε τα ασπράδια αυγών και χτυπάμε μέχρι το μείγμα να αφρατέψει ελαφρώς. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη και ανακατεύετε σε δυνατή σκάλα μέχρι το μείγμα να γίνει μια απαλή και γυαλιστερή μαρέγκα. Ανακατέψτε το 1/3 περίπου της μαρέγκας στο μείγμα με το μασκαρπόνε και στη συνέχεια διπλώστε την υπόλοιπη μαρέγκα απαλά με μια σπάτουλα. Ρίχνουμε το υπόλοιπο του καφέ espresso και ρούμι σε ένα μπολ για να βυθίσουμε τα σαβαγιάρ. Στη συνέχεια βυθίζουμε ανά τριάδες τα σαβαγιάρ στον καφέ και μετά τα τοποθετούμε σπασμένα στη μέση σε ένα μπολ γλυκών. Αφού βάλουμε την πρώτη στρώση σαβαγιάρ, προσθέτουμε από 3 κουταλιές σούπας από το μείγμα κρέμας και επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. Τέλος πασπαλίζουμε με κακάο και διακοσμούμε προαιρετικά με τα σοκολατένια καραμελάκια ή με κακάο. Βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει το γλυκό μας για 1 ώρα περίπου. newsbeast loading…

