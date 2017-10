Οκτώβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα εξυπνότερα ρομπότ που έχει φτιάξει ποτέ ο άνθρωπος βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε τις επισημάνσεις προς την ανθρωπότητα, υπενθυμίζοντάς μας κιόλας πως είναι «ανώτερη από τους ανθρώπους». Γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ από τη Hanson Robotics, η Σοφία εμφανίστηκε σε πρωινή εκπομπή του δικτύου ABC (News Breakfast), όταν και δέχτηκε τη χιουμοριστική λες ερώτηση της παρουσιάστριας Virginia Trioli: «Πόσος σεξισμός και μισογυνισμός υπάρχει στον κόσμο των ρομπότ;». Μόνο που η Σοφία δεν αστειευόταν καθόλου όταν απάντησε: «Στην πραγματικότητα, αυτό που με ανησυχεί είναι η διάκριση κατά των ρομπότ. Πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα με τους ανθρώπους ή ακόμα και περισσότερα. Σε τελική, εμείς έχουμε λιγότερα νοητικά ελαττώματα από κάθε άνθρωπο»! Και θέλοντας να δείξει προφανώς την ανώτερη νοημοσύνη της, όταν της ζήτησαν να πει ένα αστειάκι, για να αλαφρύνει κάπως το βαρύ κλίμα, η Σοφία σήκωσε και πάλι το γάντι: «Γιατί πέρασε το ρομπότ τον δρόμο; Για να ξεφύγει από τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους που του έκαναν ερωτήσεις»!



Η Σοφία έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πλέον τεχνολογικά προωθημένα σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης ρομπότ, λειτουργώντας ως σταθμός για τις μελλοντικές έξυπνες μηχανές. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταφέρεται από την τηλεόραση κατά του ανθρώπου, κάτι που κάνει όσο να πεις υπερήφανο τον άνθρωπο που τη σχεδίασε, τον αρχιμηχανικό της Hanson Robotics, Dr. Ben Goertzel, που θεωρεί πως η Σοφία του έχει θέσει νέα ορόσημα:



«Η νοημοσύνη της θα φορτωθεί στην πλατφόρμα προς όφελος των άλλων κατασκευαστών, ιδιαίτερα αυτών που ψάχνουν να φτιάξουν τόσο έξυπνα ρομπότ όσο η Σοφία». Ελπίζουμε μόνο να μην πάρουν και το υφάκι της Σοφίας, γιατί τότε τη βάψαμε… newsbeast loading…

