Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους υποψήφιους ή υπό την επίβλεψη του κηδεμόνα τους εφόσον είναι ανήλικοι, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.grκαι θα οριστικοποιούνταιστις ΔΙ.Δ.Ε. έως και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17Δεκεμβρίου 2017 για τα επίπεδα: α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική και Τουρκική. β) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. γ) Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις,αφού υποβάλλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Τον κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους

Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε στο όνομα του υποψηφίου είτε στο όνομα του κηδεμόνα του εφόσον είναι ανήλικος. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Το αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 3/11/2017. Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής: α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2) γ.των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέτασητου επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας. Αποδεικτικό ταυτότητας υποψηφίου και φωτοτυπία αυτής. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Για τους Αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/09.03.1999 τ. Α’) σύμφωνα με την οποία «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές». Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν. Ειδικότερα, για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2), εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής: Για την Αγγλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο. Για τη Γαλλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο. Για τη Γερμανική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο .

Για την Ιταλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο. Για την Ισπανική γλώσσα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για την Τουρκική γλώσσα επιπέδου Β (Β1 &Β2): Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Έβρο, Ροδόπη, Λέσβο και Ρόδο και Για την Τουρκική γλώσσα επιπέδου Γ1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2462353159 και 2462353297. Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών Κωνσταντίνος Πουτακίδης

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 28th, 2017 at 14:04 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.