Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 φέρνει στη μνήμη όλων μας τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Σελίδες γραμμένες από την αυτοθυσία των επώνυμων και ανώνυμων ηρώων που δεν δίστασαν να δώσουν ακόμη και την ίδια τους της ζωή για τη δημοκρατία την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους και διδασκόμαστε από την Ιστορία μας. Ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας περνάει δύσκολες στιγμές καλούμαστε όλοι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μήνυμα του μεγάλου «ΟΧΙ»: «ότι εμείς οι Έλληνες ενωμένοι με πίστη στις δυνάμεις μας μπορούμε να νικήσουμε κάθε δυσκολία και να χαρίσουμε στα παιδιά μας μια νέα Ελλάδα ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον τους». Τιμούμε την αυτοθυσία των προγόνων μας, αλλά πάνω από όλα τιμούμε την παρακαταθήκη που μας άφησαν. Χρόνια Πολλά. Δημοσθένης Κουπτσίδης Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Γρεβενών

