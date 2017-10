Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00 μμ στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» στην πόλη της Πτολεμαΐδας,

και υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών-Ατομων με προβλήματα ΄Ορασης , πρόκειται να ιδρυθεί Σύλλογος Ατόμων με Τύφλωση ή Προβλήματα ΄Ορασης Δυτικής Μακεδονίας. Παρακαλούνται όσοι-ες πολίτες ΑμεΑ ή Γονείς και Κηδεμόνες ΑμεΑ που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία αναπηρίας και φέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και ,άνω ΚΕΠΑ, και επιθυμούν να συμμετάσχουν, να προσέλθουν προκειμένου να προβούμε σε καταστατική διαδικασία επί του θέματος.

Μέσω της οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα μας η οποία και τείνει να γίνει ανθρωπιστική κρίση και πλήττει τους έλληνες πολίτες, περισσότερο δε τα Άτομα με Αναπηρία, είναι επιβεβλημένη η προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους και αυτό αποτελεί βασικό στόχο του ενωμένου αναπηρικού κινήματος. « Το Σύνταγμα της χώρας πρέπει να παρέχει προστασία στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα η επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και του προαιρετικού πρωτοκόλλου που τη συνοδεύει από την ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), κατοχυρώνει τη δικαιωματική προσέγγιση της Αναπηρίας». Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κούτσιανος Βασίλειος H Γ. Γραμματέας Σιδηροπούλου Αγνή

