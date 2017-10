Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θετική κατάληξη είχε η πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση και το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λ. Λαμπριανίδη που αφορούσε στην εφάπαξ καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας με την ολοκλήρωση της επένδυσης για τα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των Ν. 3299/2004 και 3908/2011 και όχι σε πέντε ή επτά δόσεις ανάλογα και σε βάθος τετραετίας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η παραπάνω πρόταση της Περιφέρειας υιοθετήθηκε σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «’Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο άρθρο 106 παράγραφος γ’ περίπτωση αα) δηλαδή αφορά στις ορεινές περιοχές, στις παραμεθόριες περιοχές, σε περιοχές με πληθυσμιακή μείωση και νησιωτικές περιοχές. Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος της επιχειρηματικότητας δεν είναι πλέον υποχρεωτική η συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στο Περιφερειακό Όργανο Ελέγχου (ΠΟΕ), ενώ διευρύνθηκε το μητρώο των Επιτροπών και αυξήθηκε σημαντική η αμοιβή των μελών που συμμετέχουν σε αυτές.

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 28th, 2017 at 17:08 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.