Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γρεβενών ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων υποχρεούνται να διενεργούν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στην εκμετάλλευση των αιγοπροβάτων τους υποχρεωτικά και με δική τους ευθύνη , τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και αυστηρά στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, διότι τα μητρώα πρωτοκολλούνται.

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας με πλήρως συμπληρωμένο το μητρώο τους , δηλαδή με όλες τις μεταβολές που αυτό συνεπάγεται (γεννήσεις, θανάτους, αγοραπωλησίες), ειδάλλως δε θα γίνεται δεκτό. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, από την περσινή χρονιά η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να διενεργηθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί. Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νικόλαος Τάκας

Γεωπόνος

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 28th, 2017 at 11:01 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.