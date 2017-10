Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με διαφορά σχεδόν 12% από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται άνετα του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στην έρευνα της εταιρείας Marc που δημοσιεύεται σήμερα, Σάββατο, στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει 30,3% έναντι μόλις 18,4% του ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιωματική αντιπολίτευση προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 10,4 εκατοστιαίες μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο με την αναγωγή επί των έγκυρων ψηφοδελτίων η διαφορά φτάνει σχεδόν το 12%. Και τα δυο κόμματα εμφανίζουν οριακές απώλειες σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου. Στην τρίτη θέση – με αναγωγή – βρίσκεται η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία με 7,1%, αυξάνει τα ποσοστά της και αφήνει στην τέταρτη θέση την Χρυσή Αυγή με 6,7%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,7%, ενώ στη Βουλή φαίνεται πως μπαίνει και η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη που είναι ακριβώς στο όριο του 3%. Εκτός Βουλής μένουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,1%, όπως και το Ποτάμι, το οποίο ωστόσο θα συνεργαστεί με τη ΔΗΣΥ στον νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Τέλος, η Λαϊκή Ενότητα συγκεντρώνει 1,5%. Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 17,7% των ερωτηθέντων. Επίσης, οι πολίτες σε συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 65%, εκτιμούν ότι το πλεόνασμα των 800 εκατ. ευρώ πρέπει να κατευθυνθεί σε μείωση φόρων – όπως προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης – αντί μικρών παροχών σε στοχευμένες ομάδες. Ενα συντριπτικό επίσης ποσοστό, 75,6%, κρίνει ως «αρνητική» την πορεία κυβέρνησης, ενώ πάνω από ένας στους δύο (52,8%) ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση Τσίπρα. Οχι σε πρόωρες εκλογές Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες, και συγκεκριμένα το 55,7% δεν επιθυμούν πρόωρες εκλογές, έναντι 32,7% που θέλει να στηθούν άμεσα κάλπες. Αντίθετοι με την αναβάθμιση των F-16 δηλώνουν σε ποσοστό 55% οι ερωτηθέντες, ενώ στον αντίποδα περίπου τρεις στους δέκα υποστηρίζουν την εν λόγω αμυντική δαπάνη. Κεντροαριστερά: Ποιος θα πάει β’ γύρο με την Γεννηματά; Η δημοσκόπηση της Marc περιλαμβάνει επίσης μέτρηση και για την επικείμενη εκλογή του νέου αρχηγού της Κεντροαριστεράς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στον α’ γύρο η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, έχει μακράν το προβάδισμα και πλέον το ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ποιος θα «μονομαχήσει» μαζί της στον β’ γύρο. Ειδικότερα, τα ποσοστά που λαμβάνουν, έχουν ως εξής: Γεννηματά: 33,5%

Καμίνης: 18%

Θεοδωράκης: 16,1%

Ανδρουλάκης: 12,4% Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα από το εξώφυλλο από το Πρώτο Θέμα: iefimerida.gr

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 28th, 2017 at 12:58 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.