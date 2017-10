Οκτώβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

«Με ταχείς και εποικοδομητικούς ρυθμούς κινείται η τρίτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους εκπροσώπους των θεσμών», όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.



Η υπουργός εξέφρασε στο ραδιόφωνο «24/7» την αισιοδοξία της για τη γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης λόγω και των θετικών δεδομένων της ελληνικής οικονομίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην αλλαγή της στάσης των θεσμών. Η κ. Αχτσιόγλου ανακοίνωσε κούρεμα έως και 80% των προσαυξήσεων για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση για εξόφληση έως 120 δόσεις, ενώ εκτίμησε ότι μεγάλο μέρος των ελευθέρων επαγγελματιών θα μπορέσουν να επωφεληθούν.



Η υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο, παρά μόνο στην αλλαγή του ποσοστού απαρτίας στα πρωτοβάθμια σωματεία για την κήρυξη απεργίας, ενώ προανήγγειλε ενοποίηση των οικογενειακών επιδομάτων και νέο τρόπο αξιολόγησης της αναπηρίας χωρίς να μειωθούν τα αναπηρικά επιδόματα. iefimerida loading…

