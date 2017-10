Οκτώβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από το γραφείο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Ευάγγελου Σημανδράκου ανακοινώνεται ότι η καθιερωμένη παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη των Γρεβενών ακυρώνεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην πόλη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 28th, 2017 at 11:09 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.