Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Αν ανοίξετε ένα βιβλίο γιατί ανησυχείτε για την διατροφή και την υγεία σας, θα ανακαλύψετε ένα μυστικό: πρέπει να τρώτε πρωτεΐνες για να διατηρήσετε το μυικό σας σύστημα. Η λύση είναι να καταναλώνετε υπερβολικές ποσότητες κρέατος και αυγά ή γαλακτοκομικά ή όσπρια.



Η άλλη λύση είναι να πίνετε χυμούς με πρωτεΐνες, φυσικούς, όχι σε σκόνες. Σας δίνω μια εύκολη συνταγή, με φρούτα εποχής και γιαούρτι. Εμπλουτίστε τους χυμούς σας με άλλα προϊόντα: σπανάκι, τόφου, γάλα, βρώμη, φρούτα εποχής κλπ. Smoothie με γιαούρτι, ροδάκινα, δαμάσκηνα και μπανάνες 2 δαμάσκηνα

1 ροδάκινο

1/2 μπανάνα

1 γιαούρτι πρόβειο κατά προτίμηση (τα γιαούρτια σούπερ μάρκετ έχουν προσθετικά και ζάχαρη) Εκτέλεση

Καθαρίστε τα υλικά και βάλτε τα στο μπλέντερ

Επιμείνετε ώσπου να γίνει ένας κρεμώδης χυμός

Τοποθετήστε στο ψυγείο αν το προτιμάτε δροσερό iefimerida loading…

