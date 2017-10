Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Γιατί είναι προτιμότερο να φας το φαγητό σου κρύο από το να το ζεστάνεις μέσα στο πλαστικό σου τάπερ. Yπάρχει πιο ωραίο (και οικονομικό) πράγμα από το μεταφέρεις το σπιτικό σου φαγητό στη δουλειά και να ζεις μια σπιτική στιγμή θαλπωρής στο γραφείο; (Καλά μπορεί και να υπάρχει, αλλά σε αυτό θα εστιάσουμε τώρα). Οι περισσότεροι έχουμε μεγαλώσει με τα τάπερ αφού ήταν το μέσο μεταφοράς του γιαγιαδίστικου φαγητού στο σπίτι, των κεφτέδων στα ταξίδια και, πλέον, του δικού μας φαγητού στη δουλειά.



Τα τάπερ είναι από πιο πρακτικά και χρήσιμα αντικείμενα στον κόσμο -κι ας τα ξεχνάμε πολύ συχνά σε άλλα σπίτια ή χάνουμε τα καπάκια τους (άκρως εκνευριστική στιγμή αυτή της εύρεσης του σωστού καπακίου). Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια της χρήση τους (ναι, εκτός από το πως θα κάνουμε το περιέχομενο τους να μη χυθεί μέσα στην τσάντα). Φετινή έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επιβεβαιώνει ότι δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να ζεστάνουμε το φαγητό μας βάζοντας τα στο φούρνο μικροκυμάτων. Κάποια είδη πλαστικού από τα οποία κατασκευάζονται και τα τάπερ, εκλύουν χημικά και τοξικά στοιχεία στο φαγητό όταν μπαίνουν σε φούρνο μικροκυμάτων. Οπότε πριν τα βάλετε μέσα σε αυτόν, πρέπει να τσεκάρετε αν υπάρχει η ένδειξη ότι είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν για ζέσταμα.



Επιπλέον, σοβαρός κίνδυνος υπάρχει και με τις πλαστικές συσκευασίες μέσα στις οποίες ερχονται τα delivery φαγητά, αφού πολλές νοικοκυρές τα ξαναχρησιμοποιούν. «Τα παλιά, φθαρμένα και με γρατζουνιές, πλαστικά τάπερ ή αυτά που έχουν μπει σε φούρνο μικροκυμάτων πολλές φορές, μπορεί να εκκρίνουν περισσότερες τοξικές ουσίες», αναφέρει η έρευνα. Η λύση; Ή επενδύστε σε τάπερ από πυρίμαχο γυαλί ή μεταφέρετε το φαγητό σας σε ένα πιάτο πριν το βάλετε να ζεσταθεί. bovary loading…

