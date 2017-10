Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση



Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα: 1: 23η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016 Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 2: 24η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 3: 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (19η 2017) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Ηλίας Κάτανας 4: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και Υποβολής Πρότασης Ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτης Κώττας

5: Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Ομάδας ή Είδη για Αστέγους του Διεθνούς Διαγωνισμού : «HΛEKTΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” (Κωδικοί ΟΠΣ / MIS 5000192, 5000211 5000212 και 5000213)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) / ΤΕΒΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Κωτούλας Βασίλειος 6: Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.513,00€ με Φ.Π.Α Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Κωτούλας Βασίλειος 7: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Θ.Ο.-ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ-ΡΥΜΝΙΟ-ΑΙΑΝΗ» ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΝ» Προϋπολογισμού : 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 8: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 224/17 (ΑΔΑ: ΨΝΞΥ7ΛΨ-ΘΞΥ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 9: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: «Επιστρώσεις Δαπέδων με Τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος 10: Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση Δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος 11: Τροποποίηση των Όρων της από 13-8-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση Δομής Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Ξύλου στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

12: Έγκριση 1ης Tροποποίησης του Προγράμματος Έργων (Συνεχιζόμενα) Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Οικονομικού Έτους 2017 Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Φώτιος Κεχαγιάς

