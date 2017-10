Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, σε συνάντηση γνωριμίας με θέμα: «Ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων».

Η συνάντηση θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:30.

