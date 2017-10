Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Την πόρτα εξόδου έδειξαν οι υπεύθυνοι ενός υποκαταστήματος γνωστής αλυσίδας σουπερμάρκετ στη Βαρκελώνη σε έναν από τους υπαλλήλους του επειδή εργαζόταν πολύ και πήγαινε νωρίτερα από τη βάρδιά του στο κατάστημα, ώστε να είναι σίγουρος ότι είναι όλα στη θέση τους.



Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais, ο εν λόγω υπάλληλος, που κατονομάζεται απλώς ως “Jean P”, συνήθιζε να πιάνει δουλειά μια ώρα νωρίτερα τα πρωινά για «να προετοιμάζει το κατάστημα πριν ανοίξει». Η ειδοποίηση απόλυσης που έλαβε από την διεύθυνση κάνει λόγο για πολύ σοβαρές παραβιάσεις των κανονισμών λειτουργίας της επιχείρησης και αναφέρει ότι χωρίς να κτυπήσει κάρτα ο Jean «έκανε παραγγελίες, άλλαζε τιμές ή γέμιζε ολόκληρες παλέτες με προϊόντα». Οι υπεύθυνοι του σουπερμάρκετ παρατήρησαν τον περασμένο Απρίλιο από τις κάμερες ασφαλείας ότι ο Jean P εμφανιζόταν από τις 05:00 τα χαράματα στο κατάστημα και δούλευε «από 49 έως 87 λεπτά», χωρίς να έχει χτυπήσει την κάρτα του παραβιάζοντας έτσι τους αυστηρούς κανόνες της αλυσίδας, σύμφωνα με τους οποίους οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται για κάθε λεπτό εργασίας και πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι ώρες εργασίας. Η εταιρεία είπε ακόμη ότι δέχθηκε παράπονα από συναδέλφους του Jean P ότι τους πίεζε να πηγαίνουν και αυτοί νωρίτερα στη δουλειά.



Ο απογοητευμένος υπάλληλος, που εργαζόταν επί 12 συναπτά έτη στην επιχείρηση, πήγε τον πρώην εργοδότη του στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι ήταν άδικη η απόλυσή του και διεκδικώντας την επαναπρόσληψή του. Ο Jean P ισχυρίστηκε ότι δεν ζήτησε από συναδέλφους του να πηγαίνουν νωρίτερα στη δουλειά, ότι δεν του είπε κανείς ποτέ ότι κάτι τέτοιο απαγορευόταν κι ότι το έκανε επειδή ήθελε να είναι όλα στη θέση τους όταν θα άνοιγε το κατάστημα. iefimerida loading…

