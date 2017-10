Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Επαναφέρετε το πουλόβερ σας που μάζεψε στο πλυντήριο μετά την πλύση με το έξυπνο κόλπο που ακολουθεί. Εφαρμογή Σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό προσθέστε μια κουταλιά ή και δύο κοντίσιονερ για τα μαλλιά. Τώρα βάλτε το πουλόβερ μέσα και αφήστε το εκεί για 30 λεπτά. Στη συνέχεια στύψτε το απαλά να φύγουν τα περιττά νερά. Τώρα πάρτε μια πετσέτα και απλώστε τη σε μια επιφάνεια, επάνω της βάλτε το πουλόβερ και τυλίξτε ρολάροντας την πετσέτα για να φύγουν και τα τελευταία νερά. Τέλος, αρχίστε να τραβάτε το πουλόβερ που είναι μέσα στην πετσέτα, όσο ακόμη είναι νωπό, για να επανέλθει στο αρχικό του μέγεθος. Αφήστε το πουλόβερ να στεγνώσει με φυσικό τρόπο και είναι έτοιμο. neadiatrofis loading…

