Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το παρασκήνιο που οδήγησε τη βουλευτή εκτός της ΚΟ του κόμματος



Στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Πάνο Καμμένο και τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή βρέθηκε η Κατερίνα Παπακώστα και τελικά κατέληξε εκτός ΝΔ. Η δε αντίδραση της βουλευτού της ΝΔ Κατερίνας Παπακώστα προκάλεσε αντιδράσεις στη ΝΔ καθώς ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια υπεράσπισης του κ. Καμμένου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κατηγόρησε τον υπουργό Άμυνας ότι επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και δεν πήγε στη Βουλή για να απαντήσει σε ερώτηση βουλευτή της ΝΔ για τα έξοδα του πολυσυζητημένου ταξιδιού του στο Λονδίνο. «Με ορισμένους εδώ μέσα μπορώ να συζητώ μόνο με μηνύσεις και αγωγές», απάντησε ο κ. Καμμένος και παρουσίασε αντίγραφο των πρακτικών της Βουλής ότι ήταν σε συνάντηση με Αμερικανό υφυπουργό που βρισκόταν στην Αθήνα.

Η κ. Παπακώστα ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας της βουλής που συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείο Άμυνας και υποστήριξε ότι ορισμένες διατάξεις κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι η κομματική γραμμή ήταν ενάντια του νομοσχεδίου. «Έγιναν προσωπικές αναφορές στον κύριο υπουργό που είναι άσχετες με το νομοσχέδιο» είπε η Κατερίνα Παπακώστα. Τότε στη ΝΔ σήμανε συναγερμός. Ήδη η κ. Παπακώστα, που ανήκει στο καραμανλικό μπλοκ, είχε αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη πριν μερικούς μήνες και αυτό ήταν το δεύτερο χτύπημα. Να σημειωθεί ότι και οι δύο εκλέγονται στη Β’ Αθηνών. Τον περασμένο Απρίλιο η βουλευτής της ΝΔ είχε καλέσει τον αντιπρόεδρο του κόμματος να παραιτηθεί από αυτή την θέση μέχρι να ολοκληρώσει τις εργασίες της η εξεταστική για την υγεία. Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΝΔ καθαίρεσε από αναπληρώτρια του τομέα υγείας τοποθετώντας στην θέση της τον Ιάσονα Φωτήλα. Χθες μόλις ενημερώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε έκτακτη σύσκεψη στη ΝΔ. Εκεί αποφασίστηκε να ζητηθεί από την κ. Παπακώστα μια ανακοίνωση με την οποία να ανασκευάζει όσα είπε. Η κ. Παπακώστα έβγαλε ανακοίνωση αλλά δεν ικανοποίησε τον πρόεδρο της ΝΔ. Μάλιστα σε νέα σύσκεψη το βράδυ της Τετάρτης έπεσαν στο τραπέζι εισηγήσεις για διαγραφή. Το θέμα τελικά έμεινε στο συρτάρι μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη ΝΔ περίμεναν κάποια ακόμη δήλωση που να ανασκευάζει όσα είπε. Τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη διέγραψε από τη ΝΔ. Η Κατερίνα Παπακώστα είναι πολιτικό στέλεχος της ΝΔ από το 1988, με ευθύνη για την ενημέρωση του πολιτικού προγράμματος. Το 1990 ήταν η νεότερη, πανελλαδικά, υποψήφια Δήμαρχος στην Αγία Βαρβάρα. Το 1997, εκλέγεται Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. (μοναδική εκλεγμένη γυναίκα στο Λεκανοπέδιο). Διετέλεσε βουλευτής από το 2000-2009. Τον Μάιο του 2004, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Κ. Καραμανλής, της αναθέτει τη Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων. Ο Πρόεδρος της Ν.Δ., Αντώνης Σαμαράς, μετά την εκλογή του, τον Νοέμβριο του 2009, την επανόρισε Γραμματέα Γυναικείων Θεμάτων, θέση την οποία διατηρούσε ως και σήμερα. Τον Ιούνιο του 2014 ο Αντώνης .Σαμαράς της εμπιστεύθηκε την θέση της Υφυπουργού Υγείας. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. newsbeast

