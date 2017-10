Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Εσύ με ποιο τρόπο καθαρίζεις ένα μήλο πριν το φας; Με ένα ξέβγαλμα κάτω από τη βρύση ή με ένα σκούπισμα με το μανίκι σου; Οποια και αν είναι η μέθοδος, πιθανόν να το κάνεις λάθος, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τελικά δεν είναι μύθος αυτό που λένε ότι «ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα». Γιατροί και διατροφολόγοι βάζουν πολύ ψηλά στη διατροφική αλυσίδα το φθινοπωρινό φρούτο και σημειώνουν ότι είναι σημαντικό να το γευόμαστε καθημερινά. Μάλιστα οι ειδικοί συστήνουν αφού το πλύνουμε καλά, να το τρώμε με τη φλούδα του. Συνήθως για την προστασία των φρούτων και των λαχανικών από τα παράσιτα που μπορεί να βλάψουν την υγεία σου χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να πλένεις καλά τα τρόφιμά σου πριν τα καταναλώσεις (εκτός κι αν ψωνίζεις από καταστήματα βιολογικών προϊόντων). Επομένως ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να πλύνεις το μήλο πριν το φας;



Οι ερευνητές, λοιπόν, δοκιμάσαν τρία διαφορετικά στυλ πλυσίματος και κατέληξαν σε συμπεράσματα. Ψέκασαν τα μήλα με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο, εγκεκριμένα από τον διεθνή οργανισμό περιβάλλοντος, και τα άφησαν να δράσουν για 24 ώρες. Επειτα έπλυναν κάθε μήλο με απλό νερό, διάλυμα χλωρίνης που χρησιμοποιείται συνήθως από προμηθευτές φρούτων των ΗΠΑ και διάλυμα νερού με 1% μαγειρικής σόδας. Και στις τρεις επιλογές, ξέπλυναν στο τέλος τα μήλα με άφθονο νερό. Το συμπεράσματα που έβγαλαν είναι ότι ο τρόπος καθαρισμού με την μαγειρική σόδα αφαίρεσε τα περισσότερα φυτοφάρμακα από τις άλλες δύο μεθόδους. Μάλιστα, όσο περιέργο κι αν ακούγεται, το καθαρό νερό ήταν πιο αποτελεσματικό από το διάλυμα χλωρίνης!



Οι ερευνητές επομένως προτείνουν πως ο καλύτερος τρόπος για να πλύνεις τα μήλα σου είναι με νερό και με μαγειρική σόδα (ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα για κάθε δύο φλιτζάνια νερό). Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι απαραίτητο και να τα ξεφλουδίσεις, γιατί θα χάσεις όλες τις θρεπτικές ίνες και τις βιταμίνες που έχει η φλούδα. bovary loading…

