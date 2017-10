Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Το Arona δεν είναι απλώς το πρώτο compact crossover της Seat. Είναι το τρίτο σε σειρά λανσάρισμα μέσα στο τρέχον έτος, μετά το ανανεωμένο Leon και το νέο Ibiza και αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα στα πλαίσια της μεγαλύτερης επιθετικής προϊοντικής πολιτικής που εφαρμόστηκε ποτέ στην ιστορία της ισπανικής μάρκας.



Το νέο Arona είναι κομψό, ευρύχωρο, πρακτικό και άνετο για καθημερινή αστική χρήση, όσο και στιβαρό, σπορ και αποδοτικό για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Όλα αυτά, μαζί με την τελευταία τεχνολογία σε θέματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας, την αναμφισβήτητη ελκυστική σχεδίαση του καθώς και τις πολλές επιλογές εξατομίκευσης που είναι διαθέσιμες. Είναι σχεδιασμένο για οδηγούς που αναζητούν συναρπαστική οδήγηση, διαφορετικότητα και λειτουργικότητα, ενώ σε ότι αφορά την παθητική και ενεργητική ασφάλεια αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, καθώς είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.



Από άποψη συνδεσιμότητας και άνεσης υπάρχουν όλα τα γνωστά συστήματα infotainment, όπως το Keyless Entry με Start & Stop System, η υψηλής ακρίβειας και ποιότητας πίσω κάμερα, η premium οθόνη 8” black panel, η ασύρματη βάση φόρτισης τηλεφώνου με κεραία GSM και το ηχοσύστημα Beats Audio. Το Arona είναι ένα πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο χάρη στα Apple Car Play, Android Auto και Mirror Link χωρίς να ξεχνάμε φυσικά το SEAT DriveApp. Από το 2018 θα διαθέτει και το νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων καθώς και τη διαδραστική φωνητική υπηρεσία Amazon Alexa. Οι βασικές διαστάσεις του Arona είναι: 4.138 χιλιοστά μήκος, 1.780 πλάτος και 1.543 ύψος, ενώ στο εσωτερικό του οι χώροι είναι ιδιαίτερα μεγάλοι -το πορτμπαγκάζ μάλιστα φτάνει την κορυφαία τιμή των 400 λίτρων. Το νέο μικρό SUV της ισπανικής εταιρείας διατίθεται στις εκδόσεις Reference, Style, FR και Xcellence, ενώ αισθητικά διαθέτει στοιχεία του σχεδιαστικού DNA του Ateca, αποτελώντας άλλο ένα αποφασιστικό βήμα στη σχεδιαστική εξέλιξη της Seat και απόδειξη πως η ισπανική μάρκα είναι μία από τις πιο δυναμικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Το DNA της Seat διατηρείται και στο εσωτερικό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της πραγματικής και αντιληπτής ποιότητας, ενώ πολύ σημαντικές είναι και οι δυνατότητες εξατομίκευσης του Arona. Το Arona είναι διαθέσιμο με τρείς διαφορετικούς κινητήρες βενζίνης. Ο πρώτος είναι ο 3κύλινδρος, 1.0 TSI 95 PS με 5τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Ο 1.0 TSI 115 PS έρχεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ή 7τάχυτο DSG διπλού συμπλέκτη. Η έκδοση 95 PS μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα 173 χλμ./ ώρα και επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ ώρα σε μόλις 11,6 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση παραμένει χαμηλή με 4,9 l/100 km και οι εκπομπές CO2 μόλις 112 g/km. Στη συνέχεια θα προστεθεί και ο τρίτος κινητήρας βενζίνης, ο νέος 4κύλινδρος 1.5 TSI EVO 150 PS με τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων, αποκλειστικά στην έκδοση FR. Όσον αφορά τις εκδόσεις πετρελαίου, ο κινητήρας 1.6 TDI θα διατίθεται με 95 PS (5τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ή 7τάχυτο κιβώτιο DSG) καθώς και με 115 PS (6τάχυτο κιβώτιο). Τέλος, μετά τα μέσα του 2018 θα λανσαριστεί ο κινητήρας 1.0 TSI 90 PS CNG. Η SEAT είναι ο πρώτος κατασκευαστής που λανσάρει κινητήρα που τροφοδοτείται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην κατηγορία των compact crossover. Οι τιμές του νέου Seat Arona ξεκινούν για τα σύνολα βενζίνης από τις 14.900 ευρώ της έκδοσης 1.0 TSI των 95 ίππων με επίπεδο εξοπλισμού Reference. Με το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού η εισαγωγική έκδοση diesel 1.6 TDI των επίσης 95 ίππων κοστολογείται από 16.900 ευρώ. iefimerida loading…

