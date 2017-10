Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

«Μπλόκο» τις διαφημίσεις των ρωσικών μέσων ενημέρωσης Russia Today και Sputnik βάζει το Twitter, επικαλούμενο τις ρωσικές παρεμβάσεις στις περσινές προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.



Εσωτερική έρευνα του κοινωνικού δικτύου δείχνει ότι τα δύο αυτά δίκτυα λειτούργησαν ως πλατφόρμες για την προώθηση της ρωσικής κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Twitter ανακοίνωσε ότι εντόπισε και μπλόκαρε 201 ύποπτους λογαριασμούς, που συνδέονταν με τις εκλογές του 2016. Την ίδια ώρα, το Twitter ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δωρίσει τα 1,9 εκατομμύρια δολάρια που εκτιμά ότι κέρδισε μέσω των διαφημίσεων των δικτύων αυτών από το 2011.



Στην ανακοίνωσή του, που δημοσιεύτηκε στο μπλογκ του κοινωνικού δικτύου, το Twitter τονίζει: «Δεν καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση εύκολα. Κάνουμε αυτό το βήμα τώρα ως μια πρώτη κίνηση της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας να προστατεύουμε την ακεραιότητα της εμπειρίας των χρηστών στο Twitter». iefimerida loading…

