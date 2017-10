Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τρομερή άμυνα στο 2ο ημίχρονο και τους Πρίντεζη και Μιλουτίνοφ να ξεχωρίζουν,

ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Κίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα με 92-75, κάνοντας το 4Χ4 στη φετινή Ευρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Σπανούλη αλλά αυτό δεν τους επηρέασε καθόλου αφού τσαλάκωσαν το αήττητο των Ρώσων για να διατηρήσουν το δικό τους, βρίσκοντας λύσεις από όλους τους παίκτες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ για έναν πόντο δεν ισοφάρισε το ατομικό ρεκόρ του στη διοργάνωση (σημείωσε 17π.), ενώ οι Πρίντεζης (15π.), Στρέλνιεκς (10π.), Τόμπσον (12π.) πέτυχαν διψήφιο νούμερο πόντων. Εξαιρετικοί και οι Μάντζαρης, Παπαπέτρου, ΜακΛιν και Αγραβάνης. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη, Αλεξέι Σβεντ σημείωσε 23 πόντους (4/9 τρίποντα), 19. και 8ρ. ήταν η συγκομιδή του ΝΒΑερ Τόμας Ρόμπινσον, ενώ 13 πόντους πέτυχε ο Τζέιμς Άντερσον. Θερμή υποδοχή και χειροκρότημα επεφύλασσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος επέστρεψε για 2η φορά στο ΣΕΦ, από τότε που αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους». Με ψηλό σχήμα και τον Παπανικολάου στο «2» για να μαρκάρει τον Αλεξέι Σβεντ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 10-2 (Μιλουτίνοβ, Πρίντεζης). Δέχτηκε 2 τρίποντα, όμως από τον Σβεντ και ένα του Άντερσον (13-13). Ο Παπαπέτρου (8π. στην 1η περίοδο) έδωσε ώθηση και πάλι στους γηπεδούχους, για το 22-20 υπέρ του Ολυμπιακού στο 10ο λεπτό. Ο Αμερικανός σέντερ της Κίμκι, Τόμας Ρόμπινσον, πήρε «φωτιά» και φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους (3ρ.) έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, 27-30. Όμως, το τρίποντο του εξαιρετικού στη 2η περίοδο, Βαγγέλη Μάντζαρη έδωσε έναυσμα για επιμέρους σκορ 13-2, για το 42-32. Με τρίποντο του Στρέλνιεκς, οι Πειραιώτες ξέφυγαν και με +11, 45-34, ενώ στο ημίχρονο βρισκόντουσαν στο +9, 49-40. Πρόβλημα το 1 μόλις επιθετικό ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό που είχε, όμως μόνο 3 λάθη. Το θετικό για τον Ολυμπιακό ήταν ότι και η Κίμκι είχε μόνο 2 επιθετικά, καθώς και μόνο 4/12 τρίποντα. Στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός έπαιξε επιτέλους άμυνα (25-15 το επιμέρους σκορ), πήρε τα ριμπάουντ (και επιθετικά!) και έτρεξε σε ανοιχτό γήπεδο. «Σκότωσε» την Κίμκι, δηλαδή με το δικό της «όπλο»! Ο Μιλουτίνοβ έφτασε τους 16 πόντους (8/8 δίποντα), ο Πρίντεζης τους 14, την ώρα που ο Τζέιμς Άντερσον ήταν ο μόνος διασωθείς των φιλοξενούμενων και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη, Αλεξέι Σβεντ είχε 3/8 τρίποντα (3/3 στην 1η περίοδο). Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +21, 74-53 (74-55 στο 30ο λεπτό). Στην 4η περίοδο, η Κίμκι κυνηγούσε, ο Ολυμπιακός όμως δεν του επέτρεψε να τον απειλήσει ποτέ. Διαιτητές: Γιαβόρ (Σλοβενία), Κορτές (Ισπανία) , Μαντίλα (Φινλανδία) Τα δεκάλεπτα: 22-20, 49-40, 74-55, 92-75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): ΜακΛιν 9, Τολιόπουλος 3 (1), Παπαπέτρου 8, Αγραβάνης 6, Μιλουτίνοβ 17, Στρέλνιεκς 10 (2), Πρίντεζης 15, Παπανικολάου 2, Μάντζαρης 8 (2), Ρόμπερτς 2, Μπόγρης, Τόμπσον 12 (1). ΚΙΜΚΙ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ρόμπινσον 19, Σβεντ 23 (4), Βιάλτσεφ, Ζαϊτσεφ, Μάρκοβιτς, Μόνια 4, Γκιλ 5 (1), Άντερσον 13 (1), Τζένκινς 2, Τόμας 9.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής: Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 87-84

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 78-74

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Κίμκι (Ρωσία) 92-75

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 66-87



Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μάλαγα (Ισπανία)

Βαθμολογία Ν-Η Ρεάλ Μαδρίτης 4-0

Ολυμπιακός 4-0

Κίμκι 3-1

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-2

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Μακάμπι Τελ Αβιβ 2-2

Βαλένθια 2-1

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2-1

Φενέρμπαχτσε 2-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Μπαρτσελόνα 1-3

Μάλαγα 1-2

Μπάμπεργκ 1-2

Παναθηναϊκός 1-2

Αναντολού Εφές 0-3

Μπασκόνια 0-3 in

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 27th, 2017 at 07:42 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.