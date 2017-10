Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η ιστορική συγκυρία έφερε πολλές φορές τον ελληνικό λαό στο στόχαστρο σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων άλλοτε αμυνόμενο για την ελευθερία του, άλλοτε επιτιθέμενο για την απελευθέρωση υπόδουλων περιοχών ή για την εκπλήρωση αλυτρωτικών στόχων.

Η ιδιαιτερότητα του ελληνοϊταλικού πολέμου είναι ότι η σημασία του υπήρξε καθοριστική για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος αφού οι νίκες των Ελλήνων στο Αλβανικό μέτωπο και η σθεναρή αντίσταση στην επέλαση των γερμανικών στρατευμάτων από τα ελληνικά εδάφη προκάλεσαν τα πρώτα σοβαρά πλήγματα στην έως τότε ανίκητη ιταλογερμανική πολεμική μηχανή.

Η άμεση οργάνωση της εθνικής αντίστασης αποτέλεσε την πιο γενναία απάντηση ενός αποδεκατισμένου πληθυσμιακά, ψυχικά, κοινωνικά και οικονομικά λαού προκαλώντας τον θαυμασμό την ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Αυτήν την αγέρωχη στάση οφείλουμε να ξαναβρούμε σαν λαός, όχι για να υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα πολεμώντας αλλά για να αποτινάξουμε την όποια συγκαλυμμένη “κατοχή” και εξάρτηση. Ο Δήμαρχος Γεώργιος Δασταμάνης

