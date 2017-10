Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Επίδειξη δύναμης έκανε η ΑΕΚ στο Αλκαζάρ απέναντι στον Απόλλωνα Λάρισας, τον οποίο συνέτριψε με 7-0. Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 (9′ Χαντί) του Πλατανιά στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Στα Τρίκαλα, η ομώνυμη ομάδα κράτησε στο 1-1 (51′ αυτ. Καρασαλίδης – 75′ Μανούσος) τον Ατρόμητο, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Κισσαμικού (44′ Τριανταφυλλόπουλος, 64′ Δουβίκας – 40′ Ξυδάς). Απόλλων Λάρισας – ΑΕΚ 0-7 στο πλαίσιο του 3ου ομίλου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ένωση, με αλλαγές στη σύνθεσή της καθώς την προσεχή Κυριακή (29/10) έχει ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη, ήταν αποφασισμένη να αφήσει πίσω την ήττα-σοκ από τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα και το πέτυχε με τρόπο εμφατικό. Στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου το σκορ ήταν ήδη 5-0 για τους «κιτρινόμαυρους» με τα γκολ των Τζανετόπουλου στο 19΄ (πρώτο ύστερα από δύο χρόνια), Χριστοδουλόπουλου στο 22΄ και 42΄, Αϊντάρεβιτς στο 36΄ και Μπακασέτα στο 40΄. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κατέβασε λίγο το ρυθμό, αλλά ακόμη κι έτσι βρήκε άλλα δύο τέρματα, με τους Αραούχο στο 51ο και Τρίστασον στο 79ο λεπτό, που ήταν το πρώτο του Ισλανδού με τη φανέλα της Ένωσης. Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή του Γιακουμάκη στην αγωνιστική δράση ύστερα από περίπου 2,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Θεοδοσιάδης Θεοδόσης): Φιρινίδης, Σάββας, Κουρτεσιώτης, Ανδρέου, Παπαζαχαρίας, Αγροδήμος, Τσιλούλης (46΄ Σαρακατσάνης), Λαμπρόπουλος (65΄ Σκούπρας), Μίλιτς, Τζάνης, Μαυρίας (46΄ Διβανές) ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Γκάλο, Λαμπρόπουλος, Τζανετόπουλος, Τσόσιτς (46΄ Βινίσιους), Γιόχανσον, Αϊντάρεβιτς, Μπακασέτας, Χριστοδουλόπουλος (54΄ Πατίτο), Τρίστασον, Αραούχο (65΄ Γιακουμάκης)

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στο κύπελλο Ελλάδας έχει ως εξής:



1ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΟΦΗ–Πλατανιάς 1-0

Απόλλων Σμύρνης – Ηρακλής (δεν θα διεξαχθεί) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΟΦΗ 2 2-0-0 4-0 6

Πλατανιάς 2 1-0-1 1-1 3

Απόλλων Σμύρνης 1 0-0-1 0-1 0

Ηρακλής 1 0-0-1 0-3 0



2ος ΟΜΙΛΟΣ



ΤΡΙΤΗ

Λεβαδειακός – Αιγινιακός 5-0 ΤΕΤΑΡΤΗ

Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ 0-1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΟΚ 2 2-0-0 3-1 6

Απόλλων Πόντου 2 1-0-1 1-1 3

Λεβαδειακός 2 1-0-1 6-2 3

Αιγινιακός 2 0-0-2 0-6 0



3ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Λαμία – Καλλιθέα 1-0 ΠΕΜΠΤΗ

Απόλλων Λάρισας – ΑΕΚ 0-7 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΑΕΚ 2 2-0-0 9-0 6

Απόλλων Λάρισας 2 1-0-1 2-8 3

Λαμία 2 1-0-1 1-2 3

Καλλιθέα 2 0-0-2 1-3 0 4ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Κέρκυρα – Σπάρτη 6-1 ΠΕΜΠΤΗ

Τρίκαλα – Ατρόμητος 1-1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Τρίκαλα 2 1-1-0 4-2 4

Ατρόμητος 2 1-1-0 2-1 4

Κέρκυρα 2 1-0-1 6-2 3

Σπάρτη 1 0-0-2 2-9 0



5ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Αχαρναϊκός – Ολυμπιακός 0-3 ΠΕΜΠΤΗ

Αστέρας Τρίπολης – ΑΟΧ Κισσαμικός 2-1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ολυμπιακός 2 2-0-0 5-1 6

Αστέρας Τρίπολης 2 1-0-1 3-3 3

Κισσαμικός 2 1-0-1 2-2 3

Αχαρναϊκός 2 0-0-2 0-4 0



6ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Εργοτέλης – Ξάνθη 2-4

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ξάνθη 2 2-0-0 6-2 6

Παναιτωλικός 2 1-0-1 2-2 3

Πανσερραϊκός 2 1-0-1 2-2 3

Εργοτέλης 2 0-0-2 2-6 0



7ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιγιάλειος 3-0 ΤΕΤΑΡΤΗ

Άρης – Πανιώνιος 1-2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΣ Γιάννινα 2 1-1-0 4-1 4

Πανιώνιος 2 1-1-0 3-2 4

Άρης 2 1-0-1 2-2 3

Παναιγιάλειος 2 0-0-2 0-4 0 8ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός 1-2 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕΛ – Παναχαϊκή 3-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 2 2-0-0 4-1 6

Λάρισα 2 1-0-1 3-2 3

Παναχαϊκή 2 1-0-1 1-3 3

Αναγ. Καρδίτσας 2 0-0-2 1-3 0 in

