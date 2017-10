Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προσφέρθηκαν συμβολικά αναμνηστικά δώρα σε γυναίκες, κατά την είσοδό τους στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης



Το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο πάνω σε κοινωνικά θέματα, προσέφερε αναμνηστικά δώρα χθες (25-10-2017), με αφορμή την «Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού».



Ειδικότερα, γυναίκες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, στο πλαίσιο της σωστής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γυναικών, προσέφεραν αναμνηστικές ροζ κορδέλες και άλλα συμβολικά δώρα σε γυναίκες που προσέρχονταν στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, οι οποίες με τη σειρά τους έγραψαν ευχές σε καρτελάκια που τους δόθηκαν για τον σκοπό αυτό.



