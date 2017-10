Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ιδιαίτερο και υγιεινό πιάτο για το μεσημεριανό. Υλικά για 2 άτομα 300 γραμμάρια μπρόκολο κομμένο σε φουντίτσες

3 πλευρές από φιλέτο κοτόπουλου

1 κούπα κινόα

Χυμό από 1 πορτοκάλι

25 γραμμάρια αμύγδαλα

αλάτι

πιπέρι

2 κουταλιές ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο σπασμένες

2 κουταλιές μουστάρδα με σπόρια Εκτέλεση Στο νεροχύτη βάζετε τη κινόα σε μεγάλο μπολ και την ξεπλένετε πολύ καλά πριν τη μαγειρέψετε για να αφαιρεθεί η πικράδα της. Σε μια κατσαρόλα ρίχνετε το λάδι και σε χαμηλή εστία τσιγαρίζετε την κινόα για 4 λεπτά ανακατεύοντας τακτικά. Στη συνέχεια ρίχνετε το νερό, κλείνετε το καπάκι και βράζετε σε χαμηλή εστία για 15 λεπτά Μετά από 15 λεπτά σβήστε τη φωτιά, αφαιρέστε την κατσαρόλα από το μάτι της εστίας και αφήστε την με το καπάκι κλειστό για περίπου 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά αφαιρέστε το καπάκι, σουρώνετε πολύ καλά τη μαγειρεμένη κινόα και είναι έτοιμη για χρήση. Ταυτόχρονα ρίχνετε λάδι σε ένα τηγάνι και ρίχνετε το κοτόπουλο και το σοτάρετε για 10 λεπτά σε μέτρια εστία και αλατοπιπερώνετε. Στη συνέχεια ρίχνετε το σκόρδο και ανακατεύετε. Αφού βγάλει το άρωμα του το σκόρδο ρίχνετε το χυμό με τη μουστάρδα και ανακινείτε το τηγάνι να πάει παντού το μείγμα. Βράζετε το μπρόκολο και το στραγγίζετε κρατώντας τρεις κουταλιές από το νερό. Ρίχνετε τη κινόα με το μπρόκολο στο τηγάνι, το νερό, ανακατεύετε καλά και σερβίρετε πασπαλίζοντας με τα αμύγδαλα. newsbeast loading…

