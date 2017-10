Οκτώβριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα επιδείνωση του καιρού από την 28η Οκτωβρίου προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζοντας ότι αρκετές παρελάσεις θα γίνουν υπό βροχή. «Μπορεί οι βροχές που έπληξαν τις περισσότερες περιοχές της χώρας και που προκλήθηκαν από τον «Δαίδαλο» να αποτελούν παρελθόν, όμως με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, διαφαίνεται μια νέα μεταβολή του καιρού ανήμερα του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου», αναφέρει ο μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του και συνεχίζει: Η μεταβολή θα είναι εξπρές και δεν θα συνοδεύεται από ισχυρά φαινόμενα Από το πρωί του Σαββάτου και μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπως χαρακτηριστικά βλέπετε στον 1ο χάρτη, ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και σε περιοχές των Επτανήσων. Οι βροχές που θα εκδηλωθούν θα είναι κυρίως τοπικές και όχι γενικευμένες και κατά βάση δεν θα προβληματίσουν. Το αρνητικό όμως είναι, ότι πολλά από τα φαινόμενα στα δυτικά και βόρεια της χώρας (αλλά και τοπικά στα Δωδεκάνησα), θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Μετατόπιση των φαινομένων μετά το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια Μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν και έτσι θα επικρατήσει καλός καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και ειδικά στα βορειοδυτικά θα υπάρξουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Τα όποια φαινόμενα θα απασχολούν κατά τη διάρκεια του 2ου μισού της ημέρας της πιο ανατολικές και νότιες περιοχές, όπως βλέπετε με λεπτομέρεια στον 2ο χάρτη. Άρα, από το μεσημέρι προς απόγευμα του Σαββάτου και στη συνέχεια, ο καιρός θα είναι άστατος (τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες) κυρίως στη Θράκη, στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο αλλά και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), της Εύβοιας και των Σποράδων. Παρελάσεις με μικρή πιθανότητα για βροχή στη Θεσσαλονίκη Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα βρέξει τοπικά νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Προς το μεσημέρι φαίνεται ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά και έτσι τα όποια φαινόμενα θα απασχολούν τις περιοχές τις Χαλκιδικής. Νομίζω, ότι κατά τις 11 πμ που θα λαμβάνουν χώρα οι παρελάσεις, μπορεί κατά περιόδους να επικρατεί συννεφιά αλλά η πιθανότητα από εκεί και στη συνέχεια να βρέξει είναι πολύ μικρή.

Στην Αθήνα οι βροχές θα έρθουν μετά τις παρελάσεις Αντίθετα, στην Αθήνα, θα καταστεί ο καιρός άστατος (τοπικές βροχές) σταδιακά από τις 11-12 το μεσημέρι και στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει, ότι στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάντως από το μεσημέρι και στη συνέχεια που θα εκδηλώνονται κατά τόπους και κατά περιόδους τοπικές βροχές, δεν θα προβληματίσουν, ενώ, από αργά το βράδυ και στη συνέχεια οι όποιες βροχές θα σταματήσουν. iefimerida

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 27th, 2017 at 09:27 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.