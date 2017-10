Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Καλές και εποικοδομητικές χαρακτήρισε εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού σκέλους των θεσμών τις συζητήσεις που υπήρξαν με την ελληνική πλευρά σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα του ESM και του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο είναι σε εξέλιξη για την ολοκλήρωση αυτών των μεταρρυθμίσεων και στόχος παραμένει να τελειώσει η γ’ αξιολόγηση έως το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών θα επανέλθουν στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. iefimerida loading…

