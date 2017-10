Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Η ισπανική Γερουσία ψήφισε την πρόταση του Μαριάνο Ραχόι να θέσει την Καταλονία υπό την απευθείας διακυβέρνηση της Μαδρίτης.



Η Γερουσία είπε με 214 «ναι» στην ενεργοποίηση του άρθρου 155, 47 «όχι» και 1 αποχή.



Ο Ισπανός πρωθυπουργός θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα εγκρίνει τα πρώτα μέτρα για τη διακυβέρνηση της Καταλονίας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάληψη της άμεσης εποπτείας της καταλανικής αστυνομίας. iefimerida loading…

