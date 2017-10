Οκτώβριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ποιες χώρες έχουν τα πιο ισχυρά διαβατήρια, με την Γερμανία να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης αναφορικά με την πρόσβαση χωρίς βίζα σε όλο τον κόσμο. Η Σιγκαπούρη έλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη που συνέταξε η συμβουλευτική εταιρεία Arton Capital, η οποία μετρά την ισχύ των διαβατηρίων με βάση την ικανότητα των πολιτών να ταξιδεύουν στον κόσμο χωρίς βίζα ή να την παραλαμβάνουν κατά την άφιξή τους.



Η μικρή πόλη-κράτος είχε προηγουμένως μοιραστεί την πρώτη θέση στον δείκτη με τη Γερμανία, αλλά βρέθηκε τελικά μόνη της στην κορυφή μετά την κατάργηση των θεωρήσεων από την Παραγουάη. Στην Ευρώπη, η Γερμανία κατέλαβε την πρώτη θέση, με τους πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν σε 158 χώρες χωρίς βίζα. Δεύτερη βρέθηκε η Σουηδία όσον αφορά στις ευρωπαϊκές χώρες με πρόσβαση σε 157 χώρες. Η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο μοιράστηκαν την τέταρτη θέση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη με ελεύθερη πρόσβαση χωρίς βίζα σε 153 χώρες.



Τις τελευταίες θέσεις των χωρών της ΕΕ καταλαμβάνουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με πρόσβαση σε 143 χώρες. Εκτός της Ευρώπης, οι ΗΠΑ ήρθαν στην έκτη θέση, σηματοδοτώντας μια μεγάλη πτώση της ισχύος του διαβατηρίου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το Αφγανιστάν κατέλαβε την κατώτατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ακολουθούμενο από το Ιράκ, το Πακιστάν και τη Συρία. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 27th, 2017 at 20:03 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.