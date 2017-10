Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΓΙΑ το Δ.Σ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (197 ψηφοδελτια)

Ευαγγέλου Γρηγόρης 132

Τσιογκας Νικόλαος 111

Λεττας Ευαγγελος 109

Γραβαλος Ηλιας 90

Σκληφας Ευαγγελος 87

Βρανος Ιωαννης 84

Μανησιωτης Αθανάσιος 81

Καραγιάννης Χρυσ/ντης 77

Κανιας Αναστάσιος 68

Τσιουχλιαρας Δημήτριος 67

Σταμουλης Αθανασιος 58 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (130 Ψηφοδελτια)

Ευαγγέλου Γρηγόριος 104

Τριγωνης Χρήστος 90

Γράβαλος Ηλίας 87

Παπαντωνιου Χρηστος 70 ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (62 Ψηφοδέλτια)

Ισαακιδης Ισαακ 53

Σαρηγιαννιδης Ιωννης 44

Σαρηπαπαζίδης Θεόδωρος 42

Πλιάτσικας Χρήστος 30

Κουρινιώτης Κων/νος 24 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καραγιαννης Στέφανος 98

Νίκου Βαιος 92

Ζιακας Χρήστος 64

Παπαδιαμαντης Ιωάννης 57 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Νασιοβας Ανδρέας 48

Τσουχλιάρας Δημήτριος 39

Καραμήτρος Δημήτριος 26

