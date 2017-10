Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι Γερμανοί καταναλωτές εμπιστεύονται όλο και περισσότερο βιολογικά είδη διατροφής και κυρίως, φρούτα και κρέας. Σύμφωνα με νέα έρευνα του γερμανικού Ιδρύματος Καταναλωτικών Ερευνών (GfK), τα τελευταία 10 χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί το ποσοστό των βιολογικών προϊόντων επί του συνολικού αριθμού πωλήσεων ποτών και τροφίμων στη Γερμανία, σκαρφαλώνοντας από το 3% στο 6%. Οι ερευνητές κάνουν μάλιστα λόγο για την «πλέον πετυχημένη τάση». Η ζήτηση αφορά όλο το φάσμα των βιολογικών προϊόντων: από βιολογικά κρέατα, μέχρι φρούτα, λαχανικά και αυγά. Σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς του κλάδου, την περασμένη χρονιά οι Γερμανοί αγόρασαν βιολογικά τρόφιμα και ποτά συνολικής αξίας 9,48 δισ. ευρώ. Αυτό συνιστά μια αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2015. «Δεν υπήρχε σχεδόν κανένα προϊόν όπου δεν καταγράφηκε αύξηση», σημειώνει ο Σύνδεσμος Οικολογικών Ειδών Διατροφής (BÖLW).

Μεγαλύτερη η ζήτηση από την προσφορά Σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων μάλιστα το εμπόριο φαίνεται να φτάνει στα όρια των αντοχών και δυνατοτήτων του. Όπως επισημαίνει ο Ντιρκ Χάιμ από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ REWE: «Εδώ και δυο χρόνια διαπιστώνουμε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης βιολογικού κρέατος. Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που κατά διαστήματα δεν μπορεί να καλυφθεί». Με μακράς διάρκειας συμφωνίες με στρατηγικούς εταίρους η εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία των καταστημάτων της με βιολογικά προϊόντα. Όταν όμως είναι απλά κακή η σοδειά, όπως για παράδειγμα φέτος στη Γερμανία με τα μήλα, τότε το πρόβλημα είναι «τεράστιο» και ανυπέρβλητο. Μόνον πέρσι ο τζίρος των REWE από τις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων ανήλθε στο ένα δις ευρώ. Το 90% περίπου είναι προϊόντα που φέρουν το brand name της ίδιας της αλυσίδας. Αυτό καταδεικνύει ότι στον τομέα των βιολογικών οι επώνυμες μάρκες συνεχίζουν να παίζουν ελάσσονα ρόλο.

Θα παραμείνει υψηλή η ζήτηση; Οι εποχές που οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές έβρισκαν μετά δυσκολίας βιολογικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και έπρεπε να απευθυνθούν στο εξειδικευμένο εμπόριο έχουν πλέον παρέλθει. Σχεδόν τα 2/3 του τζίρου από τις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων καταγράφεται στα σούπερ μάρκετ, σε εκπτωτικά μάρκετ καθώς και σε καταστήματα καλλυντικών και φαρμάκων. Για το λιανικό εμπόριο τα βιολογικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους: καταρχήν, φυσικά, επειδή αυξάνουν σημαντικά το τζίρο. Τα βιολογικά είναι κατά μέσο όρο κατά 64% ακριβότερα από τα συμβατικά προϊόντα. Κατά δεύτερον επειδή προσεγγίζουν συχνά ένα διαφορετικό καταναλωτικό κοινό. «Αγοράζουν κυρίως νέοι άνθρωποι, οικογένειες με παιδιά αλλά και τα υψηλά εισοδήματα», εξηγεί ο μάνατζερ των REWE Χάιμ. Η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα θα παραμείνει υψηλή εκτιμά ο επικεφαλής της επώνυμης εταιρίας βιολογικών προϊόντων Alnatura Γκετς Ρεν. Ο ίδιος προέβλεψε μάλιστα πρόσφατα ότι τα βιολογικά είδη διατροφής «βρίσκονται μόλις στην αρχή». Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία προσφέρει αναμφίβολα τεράστιες ευκαιρίες και για τους Έλληνες εξαγωγείς και για ορισμένα, κατά γενική ομολογία, ασυναγώνιστα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Έριχ Ράιμαν (dpa) / Κώστας Συμεωνίδης Deutsche Welle

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 26th, 2017 at 13:08 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.