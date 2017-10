Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Μια κλασική συνταγή για το μεσημεριανό. Υλικά για 4 άτομα 1 κιλό σπανάκι κομμένο

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

1 φλιτζάνι της κούπας ρύζι

χυμό από 2 λεμόνια

3 ποτήρια ζεστό νερό

αλάτι

Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το λάδι μέχρι να πάρει ένα λευκό χρώμα. Προσθέτουμε τον άνηθο και το σπανάκι στην κατσαρόλα με το κρεμμύδι και τα ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια ρίχνουμε το νερό και βράζουμε για περίπου 10 λεπτά, έπειτα ρίχνουμε το ρύζι, τον χυμό λεμονιού, αλατοπίπερο τα βράζουμε σε σιγανή φωτιά για περίπου άλλα 15 λεπτά.

