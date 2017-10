Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,54% και διαμορφώνεται στα 1,1755 δολάρια, μετά τις ανακοινώσεις του Μάριο Ντράγκι για μείωση των μηνιαίων αγορών ομολόγων στα 30 δισ. ευρώ από 60 δισ. ευρώ και την παράταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης έως τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το ευρώ βρίσκεται στα 133,825 γεν, στο 0,8908 με τη στερλίνα και στο 1,1671 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,13% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 113,834 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,50% και διαμορφώνεται στα 1,3196 δολάρια. iefimerida loading…

