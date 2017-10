Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σάλος έχει ξεσηκωθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν από τους όρους στο συμβόλαιο του Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σούπερσταρ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα με το ποσό ρεκόρ 222 εκατ. ευρώ, χαίρει ειδικής μεταχείρισης από τον σύλλογο, ο οποίος για να αποσπάσει την υπογραφή του, του προσέφερε στην κυριολεξία ότι μα ότι ήθελε. Εκτός του πακτωλού χρημάτων που μπαίνουν στα ταμεία του, ο Νεϊμάρ κατάφερε να πείσει τη διοίκηση να έχει και μερικά άλλα προνόμια… Ποια είναι αυτά; Ο βραζιλιάνος επιθετικός, έχει δυο επιπλέον φυσιοθεραπευτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε εκείνον. Οι συμπαίκτες του Νεϊμάρ κατά τη διάρκεια της προπόνησης απαγορεύεται να τον μαρκάρουν σκληρά.

Την ίδια ώρα, ο Νεϊμάρ δεν είναι υποχρεωμένος να μαρκάρει και να βοηθάει στο αμυντικό κομμάτι την ώρα των αγώνων της Παρί! Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα, είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής της Παρί που έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί με δική του τσάντα και όχι της ομάδας. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να… φοράει άλλον χορηγό, γεγονός που σημαίνει επιπλέον κέρδος. Τέλος, ο Νεϊμάρ από την επόμενη σεζόν θα χτυπάει εκείνος όλα τα πέναλτι, αντί να τα μοιράζεται με τον Καβάνι, με τον οποίο έχουν ήδη έρθει σε αντιπαράθεση! in

