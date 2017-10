Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια επίσημης τελετής στο Κρεμλίνο για την απονομή ειδικών διακρίσεων σε ανώτατους στρατιωτικούς και εισαγγελείς, ότι το 90% των εδαφών της Συρίας απελευθερώθηκε από τους τρομοκράτες.



Ο Ρώσος πρόεδρος, αφού ευχαρίστησε τους ρώσους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, είπε ότι «χάρη στην ανδρεία τους, τις άρτιες και επαγγελματικές ενέργειες, αλλά και την αυτοθυσία τους, καταφέραμε να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

