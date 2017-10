Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πέθανε σε ηλικία 91 χρονών ο Νίκος Γρυλλάκης, σύμβουλος και συνεργάτης του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έπειτα από νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το όνομα του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα την εποχή που την πολιτική ζωή του τόπου μονοπωλούσε το περιβόητο σκάνδαλο των υποκλοπών (1988-1991), το οποίο δεν έφτασε ποτέ στο δικαστήριο χάρη στο «συμψηφισμό σκανδάλων», όπως χαρακτηρίστηκε, στον οποίο προχώρησε το 1994 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και μυστικές αποστολές στα Σκόπια την περίοδο 1990-93 που σχετίζονταν με το θέμα του ονόματος της ΠΓΔΜ. Ο Γρυλλάκης είχε γεννηθεί στον Αλίκαμπο Αποκωρώνου Χανίων και αποφοίτησε το 1950 από τη Σχολή Ευελπίδων ως ανθυπολοχαγός των Τεθωρακισμένων και το 1963 ως ίλαρχος από την Ανωτέρα Σχολή Πολέμου καθώς και από τη Σχολή Εθνικής Αμυνας ως αντισυνταγματάρχης το 1977.

Εκπαιδεύτηκε από τη CIA και τη Μοσάντ Εκπαιδεύτηκε σε θέματα κατασκοπίας-αντικατασκοπίας από τη CIA και τη Μοσάντ (ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών) και υπηρέτησε στο Τμήμα Επιχειρήσεων Αντικατασκοπίας της ΕΥΠ και στο Γραφείο Πληροφοριών του ΓΕΣ. Τιμήθηκε με επαίνους και ευφήμους μνείας καθώς και με παράσημα και μετάλλια του Στρατού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μετά την αποστρατεία του, το 1986, με τον βαθμό του επίτιμου αντιστράτηγου ανέλαβε διευθυντής ασφαλείας και πληροφοριών της ΝΔ. Μετά το 1989 και μέχρι το 1993 ήταν σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για θέματα Αμυνας, Ασφάλειας και διαβαλκανικών σχέσεων. in

