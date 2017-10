Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ενώπιον του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ ορκίστηκε η νέα ολλανδική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε. Για τον σχηματισμό της κυβέρνησης απαιτήθηκε διάστημα-ρεκόρ 225 ημερών μετά τις εκλογές της 15ης Μαρτίου και αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει απαιτηθεί ποτέ στην ιστορία της Ολλανδίας. Η κυβέρνηση είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ τεσσάρων κομμάτων. Εκτός από τον πρωθυπουργό Ρουτε, περιλαμβάνει τρεις αντιπροέδρους -έναν από καθένα από τα άλλα κόμματα-, 12 υπουργούς και οκτώ υφυπουργούς. Πρόκειται για την τρίτη κυβέρνηση που σχηματίζει ο Ρούτε από το 2010 που ανέβηκε στην εξουσία. Διαθέτει ωστόσο πλειοψηφία μόνο μιας έδρας και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου. Συνεπώς ενδεχόμενη διαφωνία ακόμη και ενός βουλευτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια του συνασπισμού. Ο συνασπισμός περιλαμβάνει το φιλελεύθερο VVD του Ρουτε, το κεντρώο D66 και τα συντηρητικά χριστιανικά κόμματα CDA και Χριστιανική Ενωση, σηματοδοτώντας μια στροφή προς τα δεξιά σε σύγκριση με την απερχόμενη κυβέρνηση του VVD και του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος.



Η ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης σηματοδοτεί την αποχώρηση του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Οικονομικών Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα αποχωρήσει από την ολλανδική πολιτική. Τον Ντάισελμπλουμ θα διαδεχθεί ο 42χρονος χριστιανοδημοκράτης Γόπκε Χέκστρα, ενώ ο πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του VVD, ο Χάλμπε Ζίλστρα, θα ηγηθεί του υπουργείου Εξωτερικών. Ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter συνεχάρη το Χέκστρα για τα νέα του καθήκοντα.



«Συγχαρητήρια στον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών. Καλή τύχη και να διασκεδάσετε στο υπέροχο αυτό υπουργείο», έγραψε. ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

