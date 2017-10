Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην έκδοση της προκήρυξης 13Κ/2017 για την κάλυψη 53 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προχώρησε το ΑΣΕΠ την Τρίτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. (Υπουργείο Υγείας) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και αφορούν σε Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Πιο αναλυτικά: Για την κατηγορία Π.Ε. προβλέπονται 48 θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής, Γενικής Ιατρικής, Ορθοπαιδι- κής, Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής, ΠΕ Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Λογοπεδικών και σε έλλειψη ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Ψυχολόγων. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τρεις θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού/Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Νοσηλευτικής. Τέλος, στην κατηγορία δευτεροβάθμιας δκπαίδευσης, δύο θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Διοικητικού (Γραμματέων) και ΔΕ Διοικητικού.



Περιγραφή αντικειμένου θέσεων: 1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ Πληροφορικής: Υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών και την επίτευξη των στόχων της Αρχής μέσω της ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και ένταξης καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας. 2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Σκοπός της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι η ανάπτυξη της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, η κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλητών και η παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας – περίθαλψης, η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας υγείας, η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας (όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η προληπτική ιατρική, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία), η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων πα- ροχής υπηρεσιών υγείας, η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας, η εξασφάλιση τρόπων άμεσης πρόσβασης του Έλληνα ασθενή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας. 3) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε κλινικό επίπεδο (διαγνωστικές, θεραπευτικές, συμβουλευτικές) σε όλες τις βαθμίδες της σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, υπηρετώντας τις αρχές της κοινοτικής – κοινωνικής ψυχιατρικής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την κλινική και θεωρητική εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

4) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ Διοικητικού – ΔΕ Διοικητικού: Διοικητική υποστήριξη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ». in

