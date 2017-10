Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έχασε με 81-63

Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στη Μόσχας και ηττήθηκε εύκολα με 81-63. Οι Ρώσοι έφτασαν τις δύο νίκες, με τους Πράσινους αντίθετα να έχουν δύο ήττες. Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε η αποβολή του Τζέιμς Γκιστ στο 2ο δεκάλεπτο, με τον Αμερικανό να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια μαζί με τον Νάντο ντε Κολό, μετά από τον διαπληκτισμό που είχαν. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε σε όλη τη διάρκεια του ματς το σκορ και δεν κατάφερε ποτέ να πλησιάσει την ΤΣΣΚΑ, πλην του πρώτο δεκαλέπτου, όπου το 11-1 έγινε 12-12. Έκτοτε, οι Ρώσοι μπήκαν μπροστά στο σκορ και δεν έχασαν ξανά το προβάδισμα, με την ομάδα του Πασκουάλ να δείχνει αδύναμη μπροστά στην ΤΣΣΚΑ.



ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-15, 43-33, 60-51, 81-63. ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ιτούδης): Ντε Κολό 4, Φριντζόν 2, Βέστερμαν 5 (1), Ροντρίγκεθ 25 (3/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ασίστ), Βοροντσέβιτς 2, Κλάιμπερν 7 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Χίγκινς 9 (1), Χριάπα 2, Κουρμπάνοφ 2, Χάινς 21 (9/10 δίποντα, 3/4 βολές), Χάντερ 2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS (Πασκουάλ): Σίνγκλετον 10 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίβερς 17 (3), Παππάς, Ντένμον, Γκιστ, Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους 9 (1), Γκάμπριελ, Όγκαστ 8 (4/6 δίποντα), Λοτζέσκι 6 (2), Καλάθης 7 (4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 6 (1). Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.



3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Τρίτη, 24/10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 75-81

Κίμκι (Ρωσία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 85-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 68-69

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 100-90 Τετάρτη, 25/10

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 81-63

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 81-70

Μάλαγα (Ισπανία)-Μπάμπεργκ (Γερμανία)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26-27/10/2017) Πέμπτη, 26/10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Κίμκι (Ρωσία) 21:00 Novasports 1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) Παρασκευή, 27/10

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:30 Novasports 2

Βαλένθια (Ισπανία)-Μάλαγα (Ισπανία)



Βαθμολογία

Ν-Η

Ολυμπιακός 3-0

Κίμκι 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης 3-0

Φενέρμπαχτσε 2-1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 2-1

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2-1

Παναθηναϊκός 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Μπαρτσελόνα 1-2

Μάλαγα 1-1

Βαλένθια 1-1

Μπάμπεργκ 0-2

Μπασκόνια 0-2

Αναντολού Εφές 0-3

Αρμάνι Μιλάνο 0-3 in

