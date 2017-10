Οκτώβριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA), στα 28,6 δισ. ευρώ.



Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος στις 26 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.



Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4,0 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 26th, 2017 at 18:02 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.