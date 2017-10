Οκτώβριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με έξι αγώνες συνεχίστηκε την Τετάρτη η 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 3-0 του Αχαρναϊκού και ζευγάρωσε τις νίκες του. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ζιλέ στο 9′, στο 48′ ο Μάρτινς έκανε δύο τα τέρματα των Ερυθρολεύκων, ενώ το τελικό σκορ έγραψε στο 91′ ο Εμενίκε. Δεύτερη νίκη και για τη Ξάνθη που νίκησε με 4-2 στο Ηράκλειο τον Εργοτέλη. Οι Ακρίτες άνοιξαν το σκορ στο 20′ με τον Τριάδη, ο οποίος στο 26′ έκανε δύο τα τέρματά του και της ομάδα τους. Ο Εργοτέλης αντέδρασε και έφτασε στην ισοφάριση με γκολ των Έφορντ στο 50′ και πέναλτι του Ροβίθη στο 58′, αλλά η Ξάνθη δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 64′ ο Κίκε, μετά από ασίστ του Τριάδη έδωσε ξανά προβάρισμα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έφτασαν στο τελικό 4-2 στο 81′ με τον Γέντρισεκ. Ο Πανιώνιος έφυγε από το Κλεάνθης Βικελίδης με νίκη 2-1 χάρη στο γκολ το Γιεσίλ στο 93′, ενώ η Λάρισα νίκησε με 3-0 την Παναχαϊκή. Εύκολη νίκη για τον Παναιτωλικό επί του Πανσερραϊκού με 2-0, ενώ ο ΠΑΟΚ λυτρώθηκε στο 90′ από τον Μακ, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό τέρμα, 1-0, στον αγώνα με τον Απόλλων Πόντου στην Καλαμαριά. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στο κύπελλο Ελλάδας έχει ως εξής:



1ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ

17:15 ΟΦΗ–Πλατανιάς («Θ. Βαρδινογιάννης»)

Απόλλων Σμύρνης – Ηρακλής (δεν θα διεξαχθεί) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΟΦΗ 1 1-0-0 3-0 3

Πλατανιάς 1 1-0-0 1-0 3

Απόλλων Σμύρνης 1 0-0-1 0-1 0

Ηρακλής 1 0-0-1 0-3 0



2ος ΟΜΙΛΟΣ



ΤΡΙΤΗ

Λεβαδειακός – Αιγινιακός 5-0 ΤΕΤΑΡΤΗ

Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ 0-1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΟΚ 2 2-0-0 3-1 6

Απόλλων Πόντου 2 1-0-1 1-1 3

Λεβαδειακός 2 1-0-1 6-2 3

Αιγινιακός 2 0-0-2 0-6 0



3ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Λαμία – Καλλιθέα 1-0 ΠΕΜΠΤΗ

19:30 Απόλλων Λάρισας – ΑΕΚ (Αλκαζάρ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΑΕΚ 1 1-0-0 2-0 3

Απόλλων Λάρισας 1 1-0-0 2-1 3

Λαμία 2 1-0-1 1-2 3

Καλλιθέα 2 0-0-2 1-3 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Κέρκυρα – Σπάρτη 6-1 ΠΕΜΠΤΗ

15:00 Τρίκαλα – Ατρόμητος (Δημ. Στάδιο Τρικάλων) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Τρίκαλα 1 1-0-0 3-1 3

Ατρόμητος 1 1-0-0 1-0 3

Κέρκυρα 2 1-0-1 6-2 3

Σπάρτη 1 0-0-2 2-9 0



5ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Αχαρναϊκός – Ολυμπιακός 0-3 ΠΕΜΠΤΗ

15:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΟΧ Κισσαμικός («Θ. Κολοκοτρώνης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ολυμπιακός 2 2-0-0 5-1 6

Κισσαμικός 1 1-0-0 1-0 3

Αστέρας Τρίπολης 1 0-0-1 1-2 0

Αχαρναϊκός 2 0-0-2 0-4 0



6ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Εργοτέλης – Ξάνθη 2-4

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ξάνθη 2 2-0-0 6-2 6

Παναιτωλικός 2 1-0-1 2-2 3

Πανσερραϊκός 2 1-0-1 2-2 3

Εργοτέλης 2 0-0-2 2-6 0



7ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιγιάλειος 3-0 ΤΕΤΑΡΤΗ

Άρης – Πανιώνιος 1-2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΣ Γιάννινα 2 1-1-0 4-1 4

Πανιώνιος 2 1-1-0 3-2 4

Άρης 2 1-0-1 2-2 3

Παναιγιάλειος 2 0-0-2 0-4 0 8ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΗ

Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός 1-2 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕΛ – Παναχαϊκή 3-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 2 2-0-0 4-1 6

Λάρισα 2 1-0-1 3-2 3

Παναχαϊκή 2 1-0-1 1-3 3

Αναγ. Καρδίτσας 2 0-0-2 1-3 0 in

